Белла Хадид в стильном образе ковбойши похвасталась навыками верховой езды

Модель Белла Хадид наконец-то вернулась к привычной жизни после длительного лечения от болезни Лайма. Девушка всегда была большой любительницей лошадей, поэтому, как только появилась возможность, она вернулась к занятиям верховой ездой.

На днях Белла приняла участие в своих первых больших соревнованиях, о чём сообщила у себя в социальных сетях. Хадид опубликовала снимки со своей лошадью Тито и отметила, что возможность заниматься верховой ездой делает её бесконечно счастливой.

Белла Хадид Фото: Из личного архива Беллы Хадид

Никогда не переставайте пробовать что-то новое. Чувствую себя счастливой благодаря тому, что у меня есть возможность продолжать учиться. Спасибо, Тито! Я всегда буду любить тебя, — написала модель.

Кстати, на ипподроме Белла появилась в одном из самых трендовых нарядов сезона. Ковбойский стиль в ближайшее время обещает захватить улицы всех городов и пробраться в гардеробные модниц. Хадид, определённо, знает толк в кантри, поэтому её образ смело можно брать на заметку.