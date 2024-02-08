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Белла Хадид впервые приняла участие в соревнованиях по верховой езде

Белла Хадид в стильном образе ковбойши похвасталась навыками верховой езды
Белла Хадид
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Модель Белла Хадид наконец-то вернулась к привычной жизни после длительного лечения от болезни Лайма. Девушка всегда была большой любительницей лошадей, поэтому, как только появилась возможность, она вернулась к занятиям верховой ездой.

На днях Белла приняла участие в своих первых больших соревнованиях, о чём сообщила у себя в социальных сетях. Хадид опубликовала снимки со своей лошадью Тито и отметила, что возможность заниматься верховой ездой делает её бесконечно счастливой.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: Из личного архива Беллы Хадид

Никогда не переставайте пробовать что-то новое. Чувствую себя счастливой благодаря тому, что у меня есть возможность продолжать учиться. Спасибо, Тито! Я всегда буду любить тебя, — написала модель.

Кстати, на ипподроме Белла появилась в одном из самых трендовых нарядов сезона. Ковбойский стиль в ближайшее время обещает захватить улицы всех городов и пробраться в гардеробные модниц. Хадид, определённо, знает толк в кантри, поэтому её образ смело можно брать на заметку.

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