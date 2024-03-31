Дуэйн Джонсон, Хью Лори и ещё 5 звёзд, которые пришли в шоу-бизнес из большого спорта

Винни Джонс

Футбольный пират XX века был поистине грозой для британских форвардов. Его родители и подумать не могли, что их тщедушный сынок, грезивший о том, чтобы покорить спортивные вершины, превратится в верзилу под два метром ростом и будет наводить на всех страх. Ведь именно Винни с необыкновенной лёгкостью однажды представил себе футбольное поле ареной для гладиаторов.

12 красных карточек за грубую игру, когда недовольный Топор (так прозвали болельщики Джонса) уходил под трибуны, долго считались своеобразным рекордом английской Премьер-лиги. Позже это достижение перекрыл Рой Кин – капитан «Манчестер Юнайтед». Правда, ему не хватало той жестокости, с которой Винни вёл борьбу с соперником на каждом клочке футбольного поля. Топор никогда не церемонился с выбором грязных средств.

Винни Джонс Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

В 1988 году малоизвестный клуб «Уимблдон» взял Кубок Англии. В финальной игре ими был повержен знаменитый «Ливерпуль». Команда отчаянных ребят с окраин не оставила ни одного шанса именитым соперникам. Разумеется, в «Уимблдоне» «блистал» Винни Джонс, который буквально охотился на поле за звёздными нападающими «Ливерпуля».

После матча британская пресса разразилась гневной критикой в адрес команды-победительницы. Дескать, такие негодяи, как Винни, позорят английский футбол. Хотя авторитетные специалисты утверждали, что в этот день «Уимблдон» был сильнее «Ливерпуля» и сотворил настоящее чудо. «Уимблдон» даже прозвали «бандой психов» за жёсткую игру.

«Мы были друг за друга горой. Если ты сражаешься с одним из нас, ты сражаешься со всеми нами», — вспоминает футбольные годы Винни Джонс.

За несколько месяцев до знаменательного события, 6 февраля 1988 года, Винни Джонс шокировал английских болельщиков очередным «подвигом». По установке тренера Топор должен был в домашней игре с «Ньюкаслом» опекать восходящую звезду гостей – нападающего Пола Гаскойна.

Винни не стал откладывать дело в долгий ящик. Ещё в начале матча он наехал на молодое футбольное дарование. Топор, чуть ли не наступая на бутсы Гаскойна, зловеще бросил ему в лицо: «Меня зовут Винни Джонс, и я буду рядом всю игру. Я не играю в футбол – и ты не будешь. Ты понял меня, толстяк?»

Пол запомнил эту игру на всю жизнь. Каждый раз он с опаской принимал мяч, опасаясь, что Джонс уронит его на землю. Но самое страшное случилось в штрафной хозяев поля. Топор как бы нечаянно, разряжая опасность у своих ворот, схватил Гаскойна за причинное место. Крик восходящей звезды британского футбола услышали даже на верхних трибунах.

Футбол наскучил Винни Джонсу, равно как и слава отъявленного хулигана на поле. К тому же давал знать о себе и возраст.

Винни Джонс Фото: Mark Runnacles/Getty Images

«Я увидел Винни и сразу понял, что такой парень мне и нужен. Свирепый взгляд, жёсткость. Настоящий гангстер. Если бы я встретил его в переулке, то решил бы, что он ограбит меня», — такими были первые впечталения режиссёра Гая Ричи, когда он впервые увидел скандального футболиста.

В тот момент мастер кино представил Винни в роли рэкетира Большого Криса в культовом фильме «Карты, деньги, два ствола». Кстати, на первые пробы Джонс пришёл изрядно помятым. За драку и дебош в людном месте Топор просидел в полицейском участке несколько часов.

Складывалось стойкое впечатление, что в этой картине, которой сопутствовал громкий успех, Винни сыграл самого себя. Скептики из числа знатоков кино сулили ему недолгую карьеру. Но Голливуд придерживался иного мнения.

Последующие фильмы «Большой куш», «Евротур», «Костолом», «Угнать за 60 секунд» и другие были лишним подтверждением того, что Винни Джонс считается на фабрике грёз востребованным актёром. Одна из последних творческих работ бывшего Топора — картина «Неубиваемый», где он сыграл главную роль.

Ронда Роузи

На вершине своей славы красавица Ронда Роузи грозилась побить знаменитого боксёра Флойда Мейвезера и была полна решимости крушить соперниц в клетке своим излюбленным коронным болевым приёмом. Именно ей принадлежит уникальный рекорд: за три года в UFC Ронда провела шесть защит чемпионского титула в смешанных единоборствах. К сожалению, Роузи как-то не заметила, что в UFC произошли кардинальные изменения. В клетке теперь появились новые бойцы-женщины, прошедшие школу бокса и обладающие мощным, нокаутирующим ударом.

Два тяжёлых поражения Ронды Роузи от Холли Холм и Аманды Нуньес, можно сказать, поставили крест на её дальнейшей карьере. Однако Роузи не сломалась и перешла в реслинг, где добилась впечатляющих результатов. К примеру, в 2022 году она стала чемпионкой «Королевской битвы».

Ронда Роузи Фото: Leon Bennett/Getty Images

«Когда я была ребёнком, всё, что я делала, это тренировалась. Я никогда не ходила на танцы, у меня никогда не было свиданий, я никогда не ходила ни на одну вечеринку. Тренировки были всей моей жизнью», — признавалась Ронда.

Привлекательная спортсменка с идеальной фигурой и лучезарной улыбкой, разумеется, имела успех у самых известных мужчин. И, положа руку на сердце, не уступала по своему обаянию многим голливудским красоткам. Этот факт сыграл большое значение в судьбе Роузи.

Патрик Хьюз – режиссёр боевика «Неудержимые-3» — ничуть не сомневался в своём выборе, когда предложил знаменитой спортсменке роль девушки-вышибалы по имени Луна. Эта работа принесла Ронде Роуз определённую известность. Тем более что ей посчастливилось работать на съёмочной площадке со звёздными голливудскими актёрами: Сильвестром Сталлоне, Мелом Гибсоном, Джейсоном Стэйтемом, Харрисоном Фордом. Позже Ронда сыграла небольшие, но заметные роли в фильмах «Форсаж-7», «22 мили».

Хью Лори

Хью Лори почти до самой юности жил под зонтиком славы именитого отца. На домашней Олимпиаде 1948 года в Лондоне Лори-старший в упорной борьбе завоевал золото по гребле. Триумф чемпиона праздновала вся страна. И немудрено, что вскоре и на сына Рэна Лори стали возлагаться большие надежды.

По общему признанию, Хью должен был продолжить славные спортивные традиции семьи. И он действительно приложил много усилий, чтобы оправдать ожидания британцев. Юноша показывал отличные результаты, и в 1977 году 18-летний спортсмен стал сильнейшим юниором Великобритании в парной гребле. Хью Лори завоевал путёвку на чемпионат мира, где занял четвёртое место.

Хью Лори Фото: George Napolitano/FilmMagic

Печально, но блестящая карьера в гребном спорте была прервана болезнью — инфекционным мононуклеозом. Кстати, причиной этого заболевания медики считают перегрузки, когда тренировочный процесс из-за собственных амбиций превращается в пытку. Для впечатлительного и чувствительного Хью Лори произошедшее с ним было настоящей трагедией.

От депрессии его спас кембриджский драматический клуб «Рампа», куда он попал совершенно случайно. Однажды в баре Хью познакомился с молодой женщиной Элисон. Они разговорились и Лори, как это часто бывает при встречах с незнакомыми людьми, раскрыл ей душу. Видимо, интуиция подсказала Элисон, что Лори — тонкая натура и ему стоит попробовать себя в новой ипостаси – актёра.

Наверное, это был знак судьбы. Уже гораздо позже набравшийся опыта и мастерства Хью Лори смело шагнул в мир кино. На экраны вышел доктор Хаус — мрачный, желчный, но очень обаятельный герой. Этот популярный сериал с одноимённым названием продлился несколько сезонов и принёс Хью Лори два «Золотых глобуса».

В третий раз эту престижную награду звёздный британец получил в 2016 году за роль торговца оружием Ричарда Ропера в англо-американском сериале «Ночной администратор».

Джина Карано

Джину Карано в юности сверстники дразнили «громилой». И в самом деле, крупноватая и полноватая девушка своей статью походила, мягко говоря, на вышибалу. Нисколько не меняли картины даже её миловидное лицо и глубокие глаза. Лишь позже, когда Джина Карано избавилась от лишнего веса, она предстала перед всеми настоящей красавицей.

В этом чудесном преображении решающую роль сыграл спорт. Точнее, тайский бокс. Неоднократный чемпион по кикбоксингу Мастер Тодди однажды встретился с ней на одной из тренировок и взял над ней шефство. Опытный наставник приложил все усилия, чтобы Джина Карано освоила азы кикбоксинга.

Джина Карано Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Изнурительные тренировки, огромные нагрузки (Тодди не жалел свою подопечную!) словно по волшебству изменили фигуру спортсменки.

«Он мне так и сказал — «О нет, детка, детка, ты толстая, тебе нужно похудеть!». Никто другой этого себе не позволил сказать, а он смог. И это было честно и по-настоящему. И я подумала: «Знаете что? А ведь он прав. Приведём себя в форму!» Я ценю честность», — рассказывала Джина.

Стройная, с идеальными формами красавица теперь более походила на модель. Забегая вперёд, скажем, что на подиум девушка попала позже. Кикбоксинг вскоре надоел Джине. Тодди сразу же почувствовал изменения в настрое девушки. И решил свести её с известными промоутерами МММ, прорекламировав необыкновенные способности Джины Карано.

Джина Карано Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Дебют Джины в смешанных боях состоялся 10 июня 2006 года. Она за 38 секунд нокаутировала опытную Летицию Пестову. Последовал ряд блестящих побед в МММ, спортивная карьера Карано была на взлёте. Однако в поединке с бразильянкой Кристианой Жустину нашла коса на камень. Увы, в этом поединке Джина проиграла сопернице техническим нокаутом.

Впрочем, красавица Джина горевала недолго. Она приняла решение оставить спорт и уйти в кино. Магия этого искусства была гораздо ближе тонкой и впечатлительной душе Карано. Тем более что голливудские режиссёры уже давно хотели видеть её в своих фильмах. Сексапильная Джина получила роль Мэллори Кейн в фильме «Нокаут». Критики одобрительно отнеслись к актёрской игре Карано. Последующие картины «Форсаж», «Дэдпул» с участием Джины закрепили её успехи в Голливуде.

Дуэйн Джонсон

Он взял себе необычный спортивный псевдоним – Скала. И под этим именем Дуэйн Джонсон стал легендой мирового реслинга. Правда, путь к этой звёздной вершине был тяжёлым, изматывающим и не лишённым горьких ошибок. Ещё в юности Дуэйн познал, что такое настоящая нищета. Его родители не имели возможности даже оплатить аренду дома. В итоге семья оказалась на улице.

Джонсон, можно сказать, родился в профессиональном реслинге. Его отец, Рокки Джонсон, был успешным борцом, как и его дед по материнской линии — Питер Майвиа. Джонсон-старший всё время был в разъездах, но денег, полученных на соревнованиях, всё равно не хватало. Однажды по возвращении домой семья увидела на двери дома замок и сообщение о выселении.

«Моя мама вышла из машины с остекленевшими глазами и просто пошла на дорогу. Не обращая внимания на другие машины. Это был определяющий момент. Я помню, как в 14 лет думал: никогда, никогда не заставлю своих родителей снова пройти через это», — с горечью вспоминает Дуэйн.

Дуэйн Джонсон Фото: Rodin Eckenroth/Getty Images

Постоянные переезды по стране вынудили его сменить четыре школы. Дуэйн, естественно, не получил соответствующего образования. И в памяти высокорослого крепкого юноши (результат постоянных занятий со штангой) остались лишь обиды на преподавателей. И на сверстников, с которыми он неизменно дрался. Улица, образно говоря, открыла перед ним свои объятия. Дуэйн Джонсон вступил в банду, занимающуюся грабежами магазинов.

Родители были не в восторге от такого «выбора» и всячески старались наставить сына на путь истинный. По словам Дуэйна, он точно загремел бы в тюрьму. От такой незавидной участи юношу спас тренер по американскому футболу. Атлетическим данным парня можно было только позавидовать. Тренер разглядел в нём потенциал спортсмена.

Поначалу американский футбол своими перспективами вдохновил Дуэйна. Он порвал отношения с уличной бандой и всё свободное время посвятил тренировкам. К сожалению, долгое молчание со стороны известных клубов, не желающих обратить внимание на даровитого спортсмена, привело его к депрессии. Положение усугубилось также тем, что Джонсон получил травму спины. Однако судьба всё же пошла ему навстречу.

Дуэйн Джонсон Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Дебют Джонсона в WWE (крупнейшей мировой федерации реслинга) состоялся в 1996 году. Первое же выступление в этом виде спорта положило начало блестящим победам Дуэйна. Скала завоевал почти все титулы в мировом реслинге. Потом он решил сделать передышку. Джонсон готовился осуществить давнюю заветную мечту: бросить спорт и попасть в Голливуд.

Втайне от всех Дуэйн посещал курсы актёрского мастерства и понемногу набирался опыта. Он ждал своего звёздного часа. Фортуна улыбнулась знаменитому спортсмену. Голливудские режиссёры заметили этого Геракла с запоминающейся внешностью. Джонсон дебютировал в 2001 году в блокбастере «Мумия возвращается». Затем он получил главную роль в фильме «Царь скорпионов», который принёс ему мировую славу.

Теперь в творческом арсенале Дуэйна Джонсона несколько десятков картин различного жанра. И он, без всяких преувеличений, — признанная звезда Голливуда. На сегодняшний день до статуса миллиардера Дуэйну не хватает $ 200 млн. При этом спортсмен считается одним из самых щедрых звёзд. Он дарит дорогие подарки не только родным людям, но и каскадёрам, которые выполняют за него трюки, домработницам, наводящим лоск в его обители. А ещё активно занимается благотворительностью.

Джейсон Стэйтем

Сын боксёра и портнихи прославил своё имя в мировом кино. Он стал одним из самых высокооплачиваемых голливудских актёров. В юности Джейсон увлёкся прыжками в воду и мечтал добиться в этом виде спорта высоких результатов.

«Меня заворожило это зрелище, я и сам не очень понимал почему. Я смотрел на прыжки и не мог оторваться», — вспоминал позже Стэйтем. В течение 12 лет он неизменно входил в состав национальной команды Великобритании, но, увы, чемпионских титулов так и не завоевал.

Прыжки в воду остались в прошлом, потому что ему пришлось зарабатывать на кусок хлеба уличной торговлей и рекламировать джинсы в качестве модели. Последнее занятие по нежданному капризу судьбы предоставило Джейсону отличный шанс попасть в большое кино.

Джейсон Стэйтем Фото: Eamonn M. McCormack/Getty Images

Дело в том, что однажды Стэйтем появился на обложке глянцевого журнала. Красивая фигура и необычная внешность Джейсона привлекли внимание самого Гая Ричи, приступившего к работе над культовым в будущем фильмом «Карты, деньги, два ствола». К счастью, владелец бренда, где Джейсон работал моделью, оказался продюсером картины. И его протекция была очень полезной для неизвестного пока британца.

Роль второго плана, сыгранная в названном выше фильме Гая Гичи, принесла Стэйтему первый успех. Немногим позже знаменитый режиссёр пригласил Джейсона в картину «Большой куш». А боевик Люка Бессона «Перевозчик» открыл бывшему спортсмену дорогу в Голливуд.

ЗДЕСЬ мы собрали самые сильные цитаты Джейсона Стэйтема и смешные пародии на них.

Эрик Кантона

Когда великий сэр Алекс Фергюсон пригласил француза Эрика Кантона в «Манчестер Юнайтед», почтенная английская публика слегка вздрогнула. А потом недовольно загудела. За неистовым французом тянулся шлейф неблаговидных поступков. В декабре 1987 года его выгнали из команды «Мартиг». Голкипер клуба пытался пошутить над Эриком. И тут же получил в глаз.

Через год не поздоровилось тренеру сборной Франции Анри Мишелю. Эрик Кантона обозвал его нехорошим словом и дал ясно понять, что очень сомневается в профессиональных способностях наставника. В декабре 1991 года, уже в составе клуба «Ним», француз вновь показал свой несносный характер. Он бросил мяч в голову судьи и отправился в раздевалку.

Почти все болельщики «Манчестер Юнайтед» не ожидали подобного «подарка» от Фергюсона. И слабо верили, что Эрик Кантона изменит своё поведение. Поэтому 22 ноября 1992 года, когда француз был зачислен в состав именитого клуба, посчитали чёрным днём календаря в истории команды.

Эрик Кантона Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Однако необычайное творческое чутьё не подвело знаменитого шотландца. С лёгкой руки Алекса Фергюсона Эрик Кантона стал душой команды и завоевал вместе с ней четыре чемпионских титула английского первенства по футболу. Теперь никто уже не отваживался критиковать «бешеного француза». И болельщики просто обожали его, встречая появление Эрика на поле бурным восторгом.

Увы, 25 января 1995 года января в гостевом матче с «Кристал Пэлас» Кантона вновь оказался в центре жуткого скандала. Он не стерпел оскорбления молодого болельщика Мэттью Симмонса, перескочил через барьер и ударил его ногой по лицу. Британская пресса подняла шум. Журналисты наперебой требовали самого сурового наказания для Кантона.

Фергюсон стойко защищал самого ценного футболиста команды, настаивая на том, что болельщик специально спровоцировал конфликт. Эрика на восемь месяцев отлучили от футбола и приговорили к 120 часам исправительных работ. В этот злополучный год в отсутствие француза «Манчестер Юнайтед» так и не добился чемпионского звания.

А потом Кантона устал от футбола. Он теперь горел желанием посвятить себя кино. Ещё до расставания со спортом Эрик Кантона сыграл небольшую роль во французской комедии «Любовь на лугах». Затем его пригласили в историческую драму «Елизавета». А первую главную роль он получил в комедийном фильме «Прогулка с придурками».

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