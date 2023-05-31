Как перестать переедать: психолог объяснила, что мешает осознанности в питании

Эксперты Гарвардской медицинской школы рассказали, как справиться с бесконтрольным потреблением пищи. Если вы замечаете за собой, что часто переедаете, помогут простые упражнения на внимательность.

По мнению психолога Хелен Бертон Мюррей, каждый из нас порой неверно рассчитывает порцию, и в этом нет ничего страшного. Проблема, как правило, кроется в отвлекающих факторах во время приёма пищи: просмотр сериала, чтение книги, разговор по телефону. Это не симптом зависимости от еды.

Психолог рекомендует на время трапезы сфокусироваться только на еде. Постарайтесь устранить всё, что отвлекает. Лучше отказаться от просмотра телевизора или скроллинга ленты в соцсетях.

Ещё один способ перестать переедать — откладывать столовые приборы, когда пережёвываете пищу. Так вы замедлитесь, и у вас будет возможность контролировать появление чувства сытости.

Также помогают общие тренировки на внимательность. Попробуйте включить в ежедневную рутину прогулки, где вы сможете сфокусироваться на окружающих деталях. На этот период забудьте про проблемы и не слушайте музыку — это упражнение помогает сосредоточиться на себе и лучше понять свои эмоции.

Стоит попробовать и занятия йогой. Восточные практики учат отсекать всё лишнее, что как раз необходимо для осознания и контроля не только своих чувств, но и размера порций во время трапезы.