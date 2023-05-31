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Как перестать переедать: психолог объяснила, что мешает осознанности в питании

Как перестать переедать: психолог объяснила, что мешает осознанности в питании
Переедание
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Эксперты Гарвардской медицинской школы рассказали, как справиться с бесконтрольным потреблением пищи. Если вы замечаете за собой, что часто переедаете, помогут простые упражнения на внимательность.

По мнению психолога Хелен Бертон Мюррей, каждый из нас порой неверно рассчитывает порцию, и в этом нет ничего страшного. Проблема, как правило, кроется в отвлекающих факторах во время приёма пищи: просмотр сериала, чтение книги, разговор по телефону. Это не симптом зависимости от еды.

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Психолог рекомендует на время трапезы сфокусироваться только на еде. Постарайтесь устранить всё, что отвлекает. Лучше отказаться от просмотра телевизора или скроллинга ленты в соцсетях.

Ещё один способ перестать переедать — откладывать столовые приборы, когда пережёвываете пищу. Так вы замедлитесь, и у вас будет возможность контролировать появление чувства сытости.

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Также помогают общие тренировки на внимательность. Попробуйте включить в ежедневную рутину прогулки, где вы сможете сфокусироваться на окружающих деталях. На этот период забудьте про проблемы и не слушайте музыку — это упражнение помогает сосредоточиться на себе и лучше понять свои эмоции.

Стоит попробовать и занятия йогой. Восточные практики учат отсекать всё лишнее, что как раз необходимо для осознания и контроля не только своих чувств, но и размера порций во время трапезы.

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