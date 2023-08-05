Как прыжки на скакалке каждый день могут изменить вашу жизнь. Эксперимент фитнес-блогера

Дэн Уитмер — автор видеоблога про спорт и путешествия. Этим летом он решил провести необычный спортивный челлендж, который изменил его подход к физической нагрузке.

Дэн поставил себе цель: прыгнуть на скакалке 100 000 раз за месяц. Для этого ему необходимо было упражняться 40-45 минут каждый день. По словам блогера, уже в первые дни он осознал, что это будет непросто. До начала челленджа Дэн думал, что скакалка станет для него передышкой после регулярных сложных физических нагрузок, но всё оказалось наоборот:

4000 прыжков в день — сначала я подумал, что это не так уж много. Но когда вы делаете это регулярно, и делаете с правильной техникой, это оказывается гораздо сложнее.

После окончания челенджа Дэн пришёл к интересному выводу. По его словам, телу было непросто первые две недели, но он не сдавался и продолжал прыгать. К концу месяца он стал воспринимать тренировки по-другому:

Как только у меня выработалась привычка делать это постоянно, и я преодолел отметку в 50 000 прыжков, это действительно стало легко. Иногда дело не в том, чтобы найти мотивацию для двух- или трёхчасовой тренировки в неделю, а в том, чтобы просто делать что-то в течение пяти минут каждый день.