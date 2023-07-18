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Тест на выносливость: как определяют устойчивость, выдержку и стойкость

Как самому провести тест на выносливость? Разбираемся вместе с экспертом
Светлана Ибрагимова Андрей Нагибин
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Как самому провести тест на выносливость?
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Рассказываем, как проверить одно из ключевых физических качеств человека.

Что нужно для хорошего самочувствия, комфортной жизни и красивого внешнего вида? Крепкий и здоровый организм! Для этого целью ваших тренировок должна быть не только красивая и подтянутая фигура, но и пять основных физических качеств: сила, выносливость, скорость, гибкость, ловкость. Ведь только совокупность этих показателей поможет сформировать гармоничную физическую подготовку. В этот раз остановимся на выносливости и постараемся понять, что это, как её проверить и улучшить.

Фото: istockphoto.com

Выносливость — это возможность организма выполнять напряжённую работу в течение длительного периода времени, при этом не снижая интенсивность и производительность. Это один из ключевых показателей здоровой жизни. Глобально можно выделить два вида выносливости: эмоциональную и физическую.

Первый позволяет организму достаточно спокойно справляться со стрессом, не поддаваться эмоциональным всплескам. Второй же даёт возможность уменьшить энергозатраты при выполнении какого-либо действия, быстро восстанавливать силы после его выполнения и, соответственно, проделывать больше работы. В этой статье нас больше интересует физическая выносливость.

<a href="https://www.championat.com/authors/7255/1.html">Андрей Нагибин</a>
Андрей Нагибин
лидер спортивного движения «Уличная Атлетика»

Выносливость — это первый показатель эффективности и работоспособности человека в обычной жизни, а также в сфере спортивной подготовки. Важно чередовать тренировки по развитию выносливости с развитием других качеств.

В зависимости от рода деятельности выделяют:

  • общую выносливость. К ней относятся физические возможности организма, позволяющие выполнять повседневные задачи, зачастую связанные с бытом. Она влияет на то, как легко вы чувствуете себя в течение дня, как долго можете бодрствовать и пребывать в активной фазе;
  • специальную выносливость. В этом случае речь идёт о специфических нагрузках, которые характерны конкретному виду спорта или профессии. Их длительное выполнение может вызывать трудности не только у простых людей, но и у подготовленных спортсменов.

Также выносливость делится по виду физических упражнений:

  • скоростная выносливость. Если этот вид развит у человека, то он может в течение длительного времени выполнять быстрые движения без утомления и нарушения техники. Например, ускорения или марафонский бег;
  • скоростно-силовая выносливость. Она даёт возможность спортсмену выполнять высокоактивные действия силового характера на протяжении длительного периода;
  • координационная выносливость. В этом случае речь идёт про точность и технику каждого движения, неоднократное повторение таких действий и показывает наличие этого вида выносливости. Часто он присущ гимнастам;
  • силовая выносливость. Развитость этого вида выносливости говорит о том, что мышцы способны сокращаться повторно через минимальный отрезок времени, а выполнение тяжёлых упражнений может проходить в течение длительного времени без видимых технических нарушений.

Как определить выносливость?

Для определения выносливости создана серия разнообразных тестов. Одним из популярных способов в нашей стране становится тест на уровень физической подготовленности «Уличная атлетика». Это многофункциональный тест, не требующий специального оборудования или экипировки, направленный на оценку общего состояния. Он подходит как для начинающих, так и для подготовленных атлетов, что, безусловно, является преимуществом.

Фото: istockphoto.com

«Уличная атлетика» состоит из двух взаимосвязанных этапов: проверка общей выносливости и проверка силовой выносливости. Такое сочетание помогает определить функциональные возможности и работоспособность организма. Регулярное прохождение этого теста (раз в 2–3 месяца) позволит отслеживать прогресс и развитие физических качеств в ходе тренировок.

Первый этап: «Беговой тест Купера»

Для выполнения теста человеку необходимо пробежать или пройти максимально возможное расстояние за 12 минут и сравнить свои показатели с результатами системы тестирования Кеннета Купера. Необходимо найти ровное, сухое покрытие и выбрать не очень холодный или жаркий день, это позволит получить максимально точные результаты.

Можно выполнять этот этап и на беговой дорожке, чтобы воссоздать уличные условия, необходимо выставить уклон в 1–2%. И не забудьте, что перед началом физической активности нужно выполнить разминку. Постарайтесь после старта поддерживать заданную интенсивность, а не ускоряться и замедляться, темп выполнения должен быть ровным.

Это поможет определить функциональные возможности и общую работоспособность организма на старте тренировок. Помимо прочего, с его помощью можно отслеживать прогресс и развитие физических качеств у спортсменов в ходе регулярных занятий. Система оценивания в таблице.

Нормативы теста Купера

Нормативы теста Купера

Второй этап: проверка силовых показателей и силовой выносливости

В силовых упражнениях выносливость помогает определить комплекс из четырёх техник. Он выполняется с собственным весом по формуле: одна минута работы, три минуты на отдых, а затем переход на другое испытание. Чем больше повторений вы сможете сделать, тем выше уровень выносливости. Но следите за правильным выполнением, её нарушение влияет не только на результат, но и на ваше здоровье.

Подтягивания на перекладине прямым хватом

Техника выполнения

  • Возьмитесь за перекладину прямым хватом, кисти расположены чуть шире плеч.
  • Подтяните корпус вверх, согнув локти и сделав выдох.
  • Старайтесь не двигать корпусом, напрягите тело.
  • В верхней точке подбородок поднимается выше турника, а локти согнуты и прижаты к корпусу.
  • На выдохе без рывков опуститесь вниз.

Фото: istockphoto.com

Приседания

Техника выполнения

  • Ноги поставьте на ширине плеч, стопы разверните на 45 градусов.
  • Спина должна быть ровной, а поясница – сохранять естественный изгиб.
  • Взгляд направлен вперёд.
  • На вдохе опуститесь вниз до параллели бёдер с полом, в нижней точке угол под коленом образует 90 градусов. В таком случае колено не выходит за линию носка.
  • Корпус можете слегка наклонять вперёд при выполнении.
  • Затем сделайте выдох и поднимитесь обратно в исходное положение.

Отжимания от пола с широкой постановкой рук

Техника выполнения

  • Встаньте в положение планки на прямых руках, руки расставьте чуть шире плеч. Ноги поставьте вместе.
  • Тело должно образовывать одну прямую линию от макушки до пяток.
  • Нагрузка равномерно распределена на всю поверхность ладони и пальцев.
  • На вдохе опуститесь вниз, пока локти не начнут образовывать прямой угол, а от груди до пола не останется 3–5 сантиметров.
  • На выдохе вытолкните своё тело обратно вверх за счёт силы рук и напряжения корпуса.
  • В верхней точке локти распрямлять полностью не надо, они всегда слегка согнуты.

Фото: istockphoto.com

Скручивания

Техника выполнения

  • Лягте на коврик, согните ноги и упритесь ступнями в пол на ширине таза, постарайтесь зафиксировать стопы.
  • Руки возьмите в замок на затылке.
  • На выдохе поднимите корпус вверх, а локти сведите вместе и коснитесь ими колен.
  • На выдохе вернитесь в исходное положение и разведите локти.

Для того чтобы оценить результаты, воспользуйтесь таблицей. Данные в ней усреднены и могут немного меняться в зависимости от пола и возраста испытуемого.

Нормативы теста Купера

Нормативы теста Купера

Проверяйте свою выносливость и помните, что если результат вам не понравился, то вы всегда можете его улучшить, для этого нужно лишь уделить чуть больше времени тренировкам и своему телу.

О том, как проверить ещё один показатель физической формы, читайте в статье:
Как проверить, насколько вы физически сильны. Пройдите тест и узнайте
Видео
Как проверить, насколько вы физически сильны. Пройдите тест и узнайте
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