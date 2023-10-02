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Учёные выяснили, почему женщины с большой грудью менее счастливы

Учёные выяснили, почему женщины с большой грудью менее удовлетворены своим телом
Размер груди влияет на результаты тренировок
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Учёные выяснили, что женщины с большим размером груди ощущают потребность в уменьшении её объёма, чтобы повысить эффективность тренировок. Участницы подчеркнули, что их способность заниматься теми или иными упражнениями существенно зависит от размера груди. Анализ собрал данные более двух тысяч человек.

Персональный тренер объяснила полученные результаты.

Некоторые виды тренировок, особенно интенсивные и плиометрика, способны вызывать дискомфорт и болезненные ощущения. Девушкам с большой грудью сложнее выполнять такие упражнения из-за более плотной ткани.
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56 женщин, сделавших операцию по уменьшению груди, сообщили о повышении активности, отсутствии неприятных болей и готовности к участию в групповых занятиях. Профессоры также обнаружили, что участницы с размером B склонны заниматься спортом более трёх-четырёх раз в неделю.

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