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Эрлинг Холанд рассказал, чем занимается вечером

Синие очки, заклеенный рот и сауна: Эрлинг Холанд рассказал, как проводит обычный вечер
Эрлинг Холанд
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд — новая большая футбольная звезда. Ему всего 23, но он уже приобрёл статус одного из лучших игроков в мире. Про его необычные ритуалы и привычки ходят легенды. В подкасте Логана Пола Холанд раскрыл подробности своего уникального распорядка дня.

По мнению спортсмена, сон — самая важная вещь в мире. Поэтому он готовится к нему сильно заранее. За три часа до сна мужчина надевает блокирующие ультрафиолет очки и выключает все гаджеты в спальне для своевременной выработки мелатонина. Кроме того, он готовит комнату: там должно быть темно и прохладно.

Также Эрлинг почти каждый день посещает сауну вечером. Пар и высокие температуры ускоряют процесс восстановления мышц после тренировок. Непосредственно перед сном Холанд заклеивает рот пластырем. Мужчина уверен, это отличная профилактика апноэ и других расстройств сна.

Эрлинг считает, что привыкнуть к подобной рутине совсем просто. При этом польза очевидна.

Делать много вещей сложно, но делать маленькие дела каждый божий день в течение длительного периода — это действительно окупается.
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