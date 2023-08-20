Эрлинг Холанд снова лучший! Кто бросит вызов норвежцу в бомбардирской гонке?

Сезон английской Премьер-лиги только стартовал, а значит, до разрешения всех его интриг ещё очень далеко. Однако, взглянув на первые матчи фаворитов сезона, уже можно начинать делать некоторые выводы. Проанализируем вопрос о будущем обладателе одной из самых престижных индивидуальных наград английского футбола – «Золотой бутсы» АПЛ.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Фаворит очевиден, и он уже вошёл в историю

В минувшем сезоне лучшим снайпером Англии стал центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. 23-летний норвежец в свой первый сезон в АПЛ забил 36 голов в 35 матчах, что стало лучшим результатом в чемпионатах Англии за последние 56 лет. Кроме того, никто ранее в истории АПЛ, которая существует с 1992 года, ещё не заканчивал сезон со средней результативностью более одного мяча за игру.

К слову, больше одного гола в среднем за матч норвежец забивал и в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов, который стал для «Манчестер Сити» победным. Ранее подобную результативность Холанд демонстрировал в составе австрийского «Зальцбурга» (29 голов в 27 играх), а также в сборной Норвегии, в которой на его счету 25 голов в 24 матчах.

До знакового показателя в один гол за встречу Холанд недотянул лишь в дортмундской «Боруссии», но его статистика в Германии всё равно впечатляющая – 86 голов в 89 матчах во всех турнирах. Неудивительно, что букмекеры уверены в том, что Эрлинг не оставит никому шансов в бомбардирской гонке и в наступившем сезоне АПЛ. На его победу принимаются ставки с коэффициентом 1.40.

Кто из прошлых обладателей «Золотой бутсы» способен вернуть себе награду?

Из числа всех обладателей «Золотой бутсы» АПЛ только три игрока вышли на старт текущего сезона АПЛ. Помимо Холанда, это вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, который становился лучшим бомбардиром лиги в 2018 и 2019 годах, а также игрок «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, забивший 23 мяча в сезоне-2020/2021.

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Гарри Кейн, который трижды становился лучшим бомбардиром АПЛ, перед самым стартом текущего сезона уехал в Бундеслигу, чем сильно ослабил конкуренцию в рейтинге самых забивающих футболистов в Англии. Ведь именно Кейн занял второе место в бомбардирской гонке в минувшем сезоне АПЛ с 30 голами.

Шансы Сон Хын Мина букмекеры оценивают коэффициентом 26.0 – и это неудивительно. 24 из 103 своих голов за «Тоттенхэм» в АПЛ кореец забил с передач Кейна. Веры в возвращение результативности Сон Хын Мина на фоне перестройки «Тоттенхэма» не очень много.

В то же время Мохамед Салах забил свой первый гол этого сезона во 2-м туре в матче «Ливерпуля» с «Борнмутом» (3:1). Встречей ранее его точный удар в ворота «Челси» не был засчитан после вмешательства VAR. «Ливерпуль» имеет проблемы в опорной зоне, но нападение «красных» внушает оптимизм как болельщикам, так и экспертам. На то, что Салах сможет забить больше всех в АПЛ, принимают ставки за 8.00.

Рашфорд скажет своё слово?

Маркус Рашфорд тоже может потягаться с лидерами по результативности. В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 17 мячей в АПЛ и ещё 13 голов в других турнирах. Однако неудачный старт «МЮ» в текущем розыгрыше понизил котировки Рашфорда, и ставки на его победу в гонке бомбардиров принимаются с коэффициентом 17.0.

Что может помешать Холанду?

«Манчестер Сити» в минувшем сезоне стал обладателем требла, выиграв АПЛ и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов. В 53 матчах во всех турнирах Холанд забил 52 мяча. Однако «горожане» могут столкнуться с «синдромом второго сезона».

В межсезонье из клуба уехали два важных атакующих игрока. Илкай Гюндоган перешёл в «Барселону», а Рияд Марез соблазнился на щедрое предложение из Саудовской Аравии. Кроме того, в матче 1-го тура тяжёлую травму получил лидер «горожан». Полузащитник Кевин Де Брёйне по разным оценкам пропустит до полугода.

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Из-за этого Холанд оказался фактически «на голодном пайке». Хосепу Гвардиоле потребуется время, чтобы снова наладить механизм доставки мяча в штрафную. В игре с «Бёрнли» Эрлинг сделал дубль, но в матчах за Суперкубок Англии и УЕФА с «Арсеналом» (1:1) и «Севильей» (1:1), а также во встрече 2-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:0) норвежец будто растворился на поле и редко встречался с мячом в пределах штрафной.

Прогноз на лучшего бомбардира АПЛ

Эрлингу Холанду всего 23 года, а он уже автор нескольких рекордов. По ряду причин второй сезон в составе «Манчестер Сити» дастся норвежскому таланту тяжелее, чем триумфальный прошлый.

Однако после отъезда Гарри Кейна в другой чемпионат единственным конкурентом Холанда в борьбе за «Золотую бутсу» АПЛ остаётся Мохамед Салах, играющий в команде с большим количеством первоклассных исполнителей, которые «притянут» часть его статистики на себя. Так что с победителем в борьбе за «Золотой мяч» АПЛ всё ясно, но повторить результативность прошлого сезона Холанд не сможет.

Ставка 1: Эрлинг Холанд станет лучшим бомбардиром АПЛ за 1.40.

Ставка 2: тотал Холанда меньше 33.5 мяча в АПЛ за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 15.92.

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