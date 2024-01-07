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Врач рассказал, к чему может привести привычка хрустеть шеей

Врач рассказал, к каким необратимым последствиям может привести привычка хрустеть шеей
Хруст шеей вызывает перелом и инсульт
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Терапевт рассказал о серьёзных осложнениях привычки хрустеть шеей. Вредное пристрастие способно привести к компрессионному перелому шейного отдела позвоночника и инсульту.

Регулярные хрусты шеей вызывают гипермобильность суставов со временем. В результате возникают боли, растяжения, переломы.
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Риск инсульта повышается при посещении мануального терапевта. Во время процедуры специалист может случайно вызвать расслоение позвоночной артерии или повредить сосуды.

Попросите его не трогать вашу шею, и всё будет под контролем. Если вам тяжело избавиться от привычки, то делайте это как можно реже.

Врач рекомендует делать самомассаж и поворачивать голову до хруста только в случае сильного дискомфорта. Бережное отношение к телу сохранит здоровье.

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