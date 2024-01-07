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Врач рассказал, к каким необратимым последствиям может привести привычка хрустеть шеей

Терапевт рассказал о серьёзных осложнениях привычки хрустеть шеей. Вредное пристрастие способно привести к компрессионному перелому шейного отдела позвоночника и инсульту.

Регулярные хрусты шеей вызывают гипермобильность суставов со временем. В результате возникают боли, растяжения, переломы.

Риск инсульта повышается при посещении мануального терапевта. Во время процедуры специалист может случайно вызвать расслоение позвоночной артерии или повредить сосуды.

Попросите его не трогать вашу шею, и всё будет под контролем. Если вам тяжело избавиться от привычки, то делайте это как можно реже.

Врач рекомендует делать самомассаж и поворачивать голову до хруста только в случае сильного дискомфорта. Бережное отношение к телу сохранит здоровье.