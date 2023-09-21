Спасатели предупреждают об опасности: в Подмосковье началась миграция змей

Сотрудники ведомства напомнили жителям средней полосы о ядовытых обитателях этих широт. Сейчас у змей период миграции, поэтому они могут встретиться посетителям леса в самых неожиданных местах. По словам представителей службы, в последнее время грибники часто сообщают о неприятных встречах с пресмыкающимися.

В сентябре с наступлением холодов змеи начинают массовое движение к местам зимовки. Обычно для этого они выбирают районы с повышенной влажностью, недалеко от водоемов. При этом рядом должно быть много кустарников или кустов.

Человеку лучше избегать встреч с пресмыкающимися. Чтобы обезопасить себя в лесу, сотрудники спасательной службы рекомендуют не ворошить листву или кусты длинной палкой в поисках грибов. На подобную агрессию змея однозначно отреагирует укусом.

Кроме того, не забывайте про высокие резиновые сапоги. Они могут спасти ноги, в случае, если вы случайно наступили на змею. Если вы всё-таки увидели змею, не двигайтесь. Животное никогда не нападёт первым, поэтому просто пропустите её вперёд.