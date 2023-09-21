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Спасатели предупреждают об опасности: в Подмосковье началась миграция змей

Спасатели предупреждают об опасности: в Подмосковье началась миграция змей
В Московской области началась миграция змей
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Сотрудники ведомства напомнили жителям средней полосы о ядовытых обитателях этих широт. Сейчас у змей период миграции, поэтому они могут встретиться посетителям леса в самых неожиданных местах. По словам представителей службы, в последнее время грибники часто сообщают о неприятных встречах с пресмыкающимися.

В сентябре с наступлением холодов змеи начинают массовое движение к местам зимовки. Обычно для этого они выбирают районы с повышенной влажностью, недалеко от водоемов. При этом рядом должно быть много кустарников или кустов.

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Человеку лучше избегать встреч с пресмыкающимися. Чтобы обезопасить себя в лесу, сотрудники спасательной службы рекомендуют не ворошить листву или кусты длинной палкой в поисках грибов. На подобную агрессию змея однозначно отреагирует укусом.

Кроме того, не забывайте про высокие резиновые сапоги. Они могут спасти ноги, в случае, если вы случайно наступили на змею. Если вы всё-таки увидели змею, не двигайтесь. Животное никогда не нападёт первым, поэтому просто пропустите её вперёд.

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