Спасатели предупреждают об опасности: в Подмосковье началась миграция змей

Сотрудники ведомства напомнили жителям средней полосы о ядовытых обитателях этих широт. Сейчас у змей период миграции, поэтому они могут встретиться посетителям леса в самых неожиданных местах. По словам представителей службы, в последнее время грибники часто сообщают о неприятных встречах с пресмыкающимися.
В сентябре с наступлением холодов змеи начинают массовое движение к местам зимовки. Обычно для этого они выбирают районы с повышенной влажностью, недалеко от водоемов. При этом рядом должно быть много кустарников или кустов.
Человеку лучше избегать встреч с пресмыкающимися. Чтобы обезопасить себя в лесу, сотрудники спасательной службы рекомендуют не ворошить листву или кусты длинной палкой в поисках грибов. На подобную агрессию змея однозначно отреагирует укусом.
Кроме того, не забывайте про высокие резиновые сапоги. Они могут спасти ноги, в случае, если вы случайно наступили на змею. Если вы всё-таки увидели змею, не двигайтесь. Животное никогда не нападёт первым, поэтому просто пропустите её вперёд.
- 21 сентября 2023
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 20 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 19 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 18 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 17 сентября 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 16 сентября 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30