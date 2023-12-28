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Невероятное «до/после»: Блейк Лайвли показала фигуру после родов

Блейк Лайвли похвасталась невероятным результатом похудения после родов. Фото до и после!
Блейк Лайвли и Дон Саладино
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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс – пара спортивная. Супруги регулярно занимаются фитнесом и стараются правильно питаться. Особенно это актуально для них сейчас – в этом году Блейк родила четвёртого ребёнка, поэтому она активно занимается восстановлением фигуры, а Райан, как хороший муж, её в этом поддерживает.

Своими спортивными успехами возлюбленные часто хвалятся в социальных сетях. Конечно, больший интерес вызывают именно трансформации Лайвли. Недавно она опубликовала снимок, на котором продемонстрировала фигуру после родов.

Усердие и мотивация помогли Блейк уже прилично скинуть. Много лет Лайвли и Рейнольдс занимаются с персональным тренером Доном Саладино, который, кстати, рассказывал о секретах похудения красотки. Блейк выложила фото как раз вместе с ним. Звезда отметила, что Дон составил специальный план, по которому она занимается уже несколько месяцев. Результат похудения Лайвли действительно впечатляет и мотивирует на собственные спортивные победы.

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