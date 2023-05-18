Тренер Блейк Лайвли рассказал, почему для похудения нельзя ограничивать себя в еде

Дон Саладино — человек, под наблюдением которого приводят и поддерживают себя в форме такие звезды, как Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Хью Джекман и Джон Красински. На днях тренер решил поделиться некоторыми секретами своей программы похудения в социальных сетях. Об этом пишет The Sun.

Дон отмечает, что никто из его клиентов не страдает подсчётами калорий. Он советует питаться здоровой едой в течении дня в достаточном количестве, чтобы оставалась энергия на тренировку. Если же человек не будет потреблять пищу, нужную его организму, то эффективность похудения и дневная энергия начнет снижаться, а сон будет ухудшаться.

Дон Саладино Фото: личный архив Дона Саладино

«Иногда вам придется увеличить количество калорий и потреблять больше. Если вы собираетесь начать больше заниматься спортом, вам придется в конечном итоге увеличить количество потребляемых калорий», — поясняет Дон.

Вода — вот ещё один важный аспект похудения. Следующий совет касается именно этой темы. 100 миллилитров воды на 3 килограмма веса — так рекомендует вести расчёты нормы тренер.

Также Дон предлагает вводить новый образ жизни и питание медленно. Переход на совершенно незнакомый рацион может стать слишком большим стрессом. Чтобы этого не произошло, тренер рекомендует Вместо этого добавить дополнительный приём пищи, который поможет чувствовать себя сытым и снизит тягу к вредным перекусам.

Тренер отмечает, что, как только человек сформирует привычку, заметит свой прогресс и тело начнёт изучать новые паттерны, он почувствует себя более энергичным и мотивированным. «И тогда легче будет перейти к следующему шагу — увеличению количества приёмов пищи и введению более мощных продуктов», — пишет Саладино.