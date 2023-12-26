В ожидании чуда: как отпраздновала Рождество бывший ангел Victoria's Secret Миранда Керр

Миранда Керр всегда была одним из прекраснейших ангелов бренда Victoria’s Secret. Сейчас красотке 40 лет, и она беременна четвёртым ребёнком. С годами Миранда становится только краше, а материнство явно девушке к лицу. В честь Рождества она поделилась снимком, на котором красуется рядом с праздничной ёлкой, и очаровала подписчиков.

Керр позировала перед камерой в облегающем бордовом платье с блестящими бретельками. Шикарные локоны всегда были главным украшением Миранды, поэтому она по сей день бережёт их и чаще всего делает укладки именно с распущенными волосами.

В этом году модель встретила Рождество в кругу близких. Звезда рассказала, что её праздничный стол был традиционно украшен ветвями остролиста, свечами и праздничными салфетками. Кроме того, в честь праздника Миранда подготовила для своих сыновей рождественские носки для подарков – на каждом носочке было вышито имя мальчика. Кстати, ещё осенью Керр рассказывала, что они с супругом ждут четвёртого сына.

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