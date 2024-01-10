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Учёные из Японии: эти виды спорта в молодости защищают от остеопороза

Учёные из Японии: эти виды спорта в молодости защищают от остеопороза
Эти виды спорта защищают от остеопороза
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Остеопороз — заболевание, при котором снижается плотность костей. Учёные из японского университета Джунтендо обнаружили, что определённые физические нагрузки в молодом возрасте могут отсрочить возникновение болезни более чем на десять лет. Результаты их работы опубликованы в журнале Frontiers in Physiology.

В исследовании приняли участие 1 596 человек в возрасте от 65 до 84 лет. Команда проанализировала физическую форму, уровень биомаркеров в крови (включая витамин D), а также минеральную плотность костей шейки бедра и поясничного отдела позвоночника. Для обследования также учитывались заболевания, образ жизни и приём лекарств.

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Выяснилось, что определённые виды спорта в подростковом возрасте могут защитить от остеопороза. Баскетбол, в частности, был связан со значительно более высокой минеральной плотностью бедренной кости у пожилых мужчин и женщин.

Кроме того, у женщин, которые в молодости увлекались волейболом или плаванием, была более высокая минеральная плотность костей в поясничном отделе позвоночника. Такая ассоциация у мужчин не прослеживалась.

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