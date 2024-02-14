Плохая идея: вам не следует заниматься HIIT-тренировкой в это время суток

Если вы хотите быстро похудеть, вам обязательно стоит попробовать интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT). Однако интенсивными тренировками не следует заниматься в определённое время суток, говорят эксперты Технического университета в Цюрихе.

Организм сжигает в среднем 220 калорий всего за 30-минутный сеанс HIIT. Кроме того, ускоряется обмен веществ, благодаря чему вы сможете сбросить лишние килограммы в рекордно короткие сроки.

Учёные доказали, что высокоинтенсивные интервальные тренировки перед сном нарушают постельный режим. Людям, которые выполняли HIIT-упражнения за час до сна, требовалось в среднем на 14 минут больше времени, чтобы заснуть, чем остальным участникам исследования.

Основываясь на своих выводах, руководитель научной работы Кристина Спенглер рекомендует не планировать HIIT-тренировку на поздний вечер. По мнению экспертов, между сном и упражнениями должно пройти как минимум два часа.