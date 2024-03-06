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Как выглядит задний двор шикарного дома Тома Брэди в Майами

Том Брэди похвастался бассейном на заднем дворе своего шикарного дома в Майами
Том Брэди
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После расставания с супермоделью Жизель Бюндхен игрока в американский футбол Тома Брэди называют одним из самых завидных звёздных холостяков. К этому вопросу спортсмен относится со всей скромностью и отмечает, что пока не готов приступать к поискам спутницы жизни.

Брэди уверяет, что большую часть времени проводит со своими детьми, редко выбирается на светские мероприятия, а лучшим местом на свете считает собственный дом. Снимком последнего, кстати, он недавно поделился у себя в социальных сетях.

Задний двор Тома Брэди

Задний двор Тома Брэди

Фото: Из личного архива Тома Брэди

Брэди опубликовал кадры, на которых продемонстрировал, как выглядит задний дом его дома в Майами. Зелёный газон, пальмы и огромный бассейн – кажется, спортсмен был прав, когда говорил, что это идеальное место для отдыха.

Этот участок Брэди купил ещё в 2020 году вместе с Жизель Бюндхен. Приблизительная стоимость недвижимости составляет около $ 17 млн, а его соседями являются Иванка Трамп, Джаред Кушнер и другие. Территория острова, на котором находится дом, строго охраняется, поэтому попасть туда без приглашения невозможно.

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