Даже минуты достаточно: вот что произойдёт с организмом, если делать планку каждый день

Планка является отличным упражнением для пресса и других мышц. Эксперты рассказали, почему нужно делать её каждый день.

При планке вы опираетесь на предплечья и пальцы ног и стараетесь держать корпус и ноги на прямой линии. Это создаёт большую нагрузку на всё тело.

Преимущества этого упражнения:

Предотвращает боли в спине, укрепляя нижнюю часть туловища. Планка также очень полезна для осанки. Ускоряет метаболизм. Упражнение помогает сжигать калории. В то же время вы наращиваете мышцы. Польза для нервной системы. Планка растягивает именно те группы мышц, которые часто напрягаются при стрессе и перенапряжении. Улучшает гибкость. Это упражнение растягивает все задние группы мышц: плечи, лопатки, бёдра, икры, ступни и даже пальцы ног. Это облегчает повседневные движения и снижает риск травм во время занятий спортом.

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