Врач-уролог назвал ключевые признаки, указывающие на камни в почках

Камни в почках могут сопровождаться резкой болью. О ключевых симптомах, которые помогут распознать мочекаменную болезнь, рассказал заведующий урологическим отделением НКЦ №2 Российского научного центра хирургии имени Петровского, врач-уролог высшей категории Сергей Королёв, сообщает «Газета.Ru».

Характерный признак камней в почках — это резкая, кинжальная боль в поясничной области. Она может возникнуть как с одной, так и с двух сторон сразу. Сергей Королёв добавил, что это одна из самых сильных болей, которую вряд ли можно спутать с чем-то другим. Если камень находится в нижних отделах мочеточников, то боль локализуется внизу живота и может отдавать в область паха.

Также, помимо сильной боли, о мочекаменной болезни могут предупреждать тошнота, рвота, учащённое мочеиспускание, кровь в моче или отсутствие мочи, утомляемость и слабость.

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