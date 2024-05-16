Шанс выиграть миллион: 26 мая в Москве в рамках «Рыбной недели» состоится SUP-регата

У каждого участника есть шанс выиграть миллион рублей. 26 мая в рамках «Рыбной недели» в столице пройдёт масштабная SUP-регата «Москва на волне». Регистрация на неё уже открыта на сайте «Московских сезонов». Побороться за победу могут все желающие. Участие в заплыве бесплатное, однако необходимы собственные SUP-борд и спасательный жилет.

Ожидается, что вместе с другими во время регаты своё мастерство покажут именитые спортсмены: чемпионка мира по спринту 2023 года Ольга Меркулова, вице-чемпионка мира — 2021, абсолютная чемпионка России по SUP-бордингу Наталья Новицкая и другие.

SUP-регата Фото: Пресс-служба «Московских сезонов»

Важно перед началом заплыва предоставить справку от терапевта, а несовершеннолетним участникам придётся получить разрешение от родителей. Необходимо заранее заполнить специальную анкету на сайте и указать свои контактные данные, а также подготовить SUP-борд, спасательный жилет и зарядиться хорошим настроением.

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