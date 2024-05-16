15-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта впервые за долгое время вышла в свет

Девочка невероятно похожа на своих звёздных родителей. Многодетная мама Анджелина Джоли в последнее время не так часто появляется на людях, поэтому её совместный выход в свет с 15-летней дочерью Вивьен произвёл особый фурор. Звезда вместе с девочкой пришла на вечернее шоу с актёрами бродвейской постановки «Аутсайдеры».

На протяжении съёмок Вивьен сидела в зале, а Анджелина в это время рассказывала, что театр давно стал их общим с дочерью увлечением. По словам актрисы, они вместе с Вивьен работали над сериалом по роману Сьюзан Хинтон в качестве сопродюсеров, а теперь впервые вместе появились на телевидении, чтобы повысить популярность проекта перед выходом.

Актриса рассказала, что именно Вивьен пригласила её поучаствовать в создании постановки. Анджелина не сомневается, что впереди у девочки большое будущее в сфере искусства и кино. Поклонники отметили, что Вивьен удивительно похожа одновременно на маму и на своего отца Брэда Питта. Кажется, что девочка действительно взяла всё лучшее от своих родителей.

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