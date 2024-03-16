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Новые фото 69-летнего Джеки Чана шокировали поклонников

Возраст даёт о себе знать: новые фото 69-летнего Джеки Чана удивили поклонников
Джеки Чан
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На фильмах легендарного Джеки Чана выросло не одно поколение. В апреле этого года звезде боевиков исполнится 70 лет. Недавно актёр провёл встречу с поклонниками, кадры с которой завирусились в социальных сетях.

Фанаты Джеки Чана, глядя на то, как он выглядит сейчас, сильно удивились тем, насколько же быстро летит время. За последние несколько месяцев актёр сильно изменился и заметно сдал. Более того, в конце прошлого года в Сети появились тревожные новости о том, что состояние Чана сильно ухудшилось и он даже попал в больницу. Комментариев на этот счёт ни сам актёр, ни его представители так и не дали.

Джеки Чан

Джеки Чан

Фото: 9gag.com

Несмотря на возраст, Чан уходить на пенсию и отказываться от съёмок не собирается. В прошлом году, например, в прокат вышел китайско-американский боевик «Круче некуда», а в октябре был анонсирован выход ещё одного фильма с участием звезды. Более того, сам актёр, судя по всему, настроен решительно, поэтому его поклонникам вряд ли стоит унывать. Джеки Чан – пример человека, который доказывает, что для любимого дела нет возрастных границ.

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