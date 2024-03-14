Аль Пачино извинился за то, что нарушил многолетнюю традицию на премии «Оскар»

10 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар»-2024. Объявить победителя в номинации «Лучший фильм» на сцену вышел легендарный Аль Пачино. Правда, спустя буквально пару минут зал замер в изумлении – 83-летний актёр нарушил многолетнюю традицию премии.

Аль Пачино не стал перечислять всех номинантов на победу и сразу объявил, что награда присуждается фильму «Оппенгеймер». После того как овации и эмоции после церемонии стихли, звезде пришлось объясняться, почему же он нарушил уже давно сложившиеся правила.

Возник спорный вопрос по поводу того, что я не назвал каждый фильм по отдельности перед тем, как объявить имя победителя. Я хотел бы уточнить, что мои намерения не состояли в том, чтобы пропустить перечисление номинантов. Это было решением продюсеров, поскольку названия этих картин уже звучали на протяжении всей церемонии, — заявил актёр.

Аль Пачино принёс извинения за то, что мог кого-то разочаровать своим действием. К счастью, публика быстро простила это недоразумение и продолжила поздравлять лауреатов премии с заслуженной победой.

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