Учёные определили продукты, повышающие риск глаукомы

Недавнее исследование с участием экспертов Гарвардского университета изучило возможную связь между потреблением определённых продуктов и риском возникновения глаукомы. С результатами можно ознакомиться в журнале Nutrients.

Учёные проанализировали данные 19 225 участников со средним возрастом около 38 лет. Средняя продолжительность медицинского наблюдения составила 12,9 лет.

Авторы обнаружили, что высокое потребление ультра-обработанных продуктов, особенно сладостей, значительно повышает риск развития глаукомы. Это пища, произведённая в промышленных условиях из рафинированных и максимально очищенных ингредиентов с добавлением эмульгаторов, консервантов, загустителей и искусственных ароматизаторов. В эту категорию продуктов входят сладкие газировки, чипсы, выпечка, сухие завтраки, мороженое, шоколад, фастфуд и замороженная готовая еда.

Добавим, глаукома относится к группе заболеваний глаз, при которых необратимо повреждается зрительный нерв. У больных людей ограничивается поле зрения. Если заболевание не лечить, оно может привести к слепоте.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.