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По частоте моргания можно выявить признаки серьёзных заболеваний, говорят учёные

По частоте моргания можно выявить признаки серьёзных заболеваний, говорят учёные
Частота моргания может предупреждать о болезнях
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В среднем большинство здоровых людей моргают примерно 14-17 раз в минуту. Это оптимальная частота для поддержания влажности глаз и очистки поверхности роговицы. Эксперты предупреждают, что частое или редкое моргание может быть признаком заболевания.

Так, снижение частоты моргания может указывать на:

  • болезнь Паркинсона — моргание отражает активность дофамина в мозге: чем его уровень ниже, тем больше мы фиксируемся на одном предмете и тем реже моргаем;
  • болезнь Грейса, которая приводит к перепроизводству гормонов щитовидной железы;
  • инсульт;
  • травму головы.
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Между тем частое моргание сигнализирует о следующих проблемах:

  • синдром Шегрена — аутоиммунное заболевание, приводящее к сухости глаз и сухости во рту;
  • усталость глаз;
  • аллергия или инфекция, например, простуда или грипп;
  • синдром Турретта (при моторных тиках).

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