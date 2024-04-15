Самый милый и энергичный старт: в Москве прошли забеги «Быстрый пёс» и «Лисья нора»

Спортивные выходные объединили около 1500 человек. 13 и 14 апреля в Москве состоялись кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора», организованные Беговым сообществом, а также IV этап Студенческого кубка БС.

Эти старты – особенные для нашей команды, ведь за годы их существования здесь сложилась более камерная и семейная атмосфера, в которую хочется погружаться снова и снова», – рассказал директор кроссов и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

Первыми стартовали участники Студенческого кубка БС. Забег прошёл в «Битцевском лесу». В индивидуальном зачёте девушки пробежали 4 км, а юноши – 6 км. Команды показали свои силы в смешанной эстафете 4х1 км. Победителем четвёртого этапа Кубка стала команда МГУ им. М.В. Ломоносова.

Далее на старт вышли 250 хвостатых спортсменов вместе со своими хозяевами. Очаровательные бегуны преодолели 2 км по грунтовым дорожкам, а на финише каждый из них получил настоящую медаль. Первыми среди мужчин стали Челси и её хозяин Александр Демин. Их время – 6 мин. 28 сек. Среди женщин первыми к финишу пришли Руанда и её хозяйка Маргарита Мигранова. Их время составило 6 мин. 35 сек.

Забег «Быстрый пёс» Фото: Пресс-служба Бегового сообщества

Второй день соревнований был посвящён кроссу «Лисья гора». Его участники пробежали от 2 до 8 км в зависимости от пола и возраста, а также приняли участие в смешанной эстафете 4х1 км. Победителем смешанной эстафеты стала команда «Беговой монастырь», её результат – 12 мин. 58 сек. Также были названы призёры среди индивидуальных спортсменов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.