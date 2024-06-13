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Стоматолог предупредил о едва заметном признаке кариеса на зубах

Стоматолог предупредил о едва заметном признаке кариеса на зубах
Стоматолог предупредил о признаке кариеса
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Игнорирование признаков кариеса может обернуться дорогостоящим лечением. Хирург-стоматолог Андрей Божич рассказал о едва заметном симптоме этого заболевания.

Эксперт призвал обращать пристальное внимание на небольшие пятна на зубах:

Маленькие белые, коричневые или чёрные пятна на зубах не следует легкомысленно игнорировать, поскольку они могут быть ранними признаками кариеса. Эти изменения цвета часто являются результатом накопления бактерий, которые могут разрушить эмаль и привести к кариесу, если их не лечить.

Чтобы предотвратить разрушение зубов и сохранить здоровье полости рта, стоматолог советует своим пациентам принимать превентивные меры: чистить зубы пастой с фтором два раза в день, ежедневно использовать зубные нити, ограничить потребление сладких и кислых продуктов и напитков, а также регулярно посещать стоматолога.

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