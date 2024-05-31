Райан Рейнольдс рассказал, как тревога помогает ему в воспитании детей

У Райана Рейнольдса и его супруги Блейк Лайвли четверо детей. Актёр признался, что воспитывать их ему помогает, как ни странно, склонность к повышенной тревожности.

Я думаю, когда ты постоянно переживаешь, то больше думаешь о своих детях, чем о себе самом. Это помогает уберечь их от различных опасностей, — рассуждает Рейнольдс.

При этом актёр старается делать всё, чтобы дети не испытывали таких же проблем с тревожностью. По словам Райана, он учит их проживать все эмоции и чувства без вреда для самих себя.

Я вижу, что порой они испытывают то же самое. Вероятно, это заложено на генетическом уровне. Понятно, что я не могу это просто исправить, однако я стараюсь показывать им, что я всегда рядом и готов прийти на помощь, — отметил Рейнольдс.

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