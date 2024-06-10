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Эксперты рассказали, почему грозы могут вызывать головные боли

Эксперты рассказали, почему грозы могут вызывать головные боли
Почему грозы могут вызвать головные боли
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Появление грома может сигнализировать не только о приближении грозы, но и предвещать появление мучительных головных болей. Как отмечают эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании, погода и здоровье взаимосвязаны.

Люди, склонные к головным болям, могут испытывать повышенный дискомфорт в периоды высокой влажности, повышения температуры и сильного ветра. Специалисты объясняют, что скачки атмосферного давления, часто связанные с погодными изменениями, могут вызвать химические и электрические изменения в мозге.

Резкая смена погодных условий может раздражать нервы, что и приводит к головным болям. Они длятся от 30 минут до нескольких часов.

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