Принц Уильям дал милый совет сборной Англии по футболу перед Евро-2024

Перед началом Евро-2024 Уильям пообщался со сборной Англии по футболу. Принц Уэльский уже давно является не только президентом футбольной ассоциации страны, но и болельщиком. Он искренне переживает за любимые команды, а также за английскую сборную. Во время встречи Уильям поддержал спортсменов, а также передал им рекомендацию, который услышал от своего младшего сына. Шестилетний Луи определённо знает толк в дельных советах.

Лучший совет, который я могу вам дать, передал Луи. Он сказал, что сейчас вам важно есть в два раза больше обычного. Правда, я с трудом могу представить, как вы будете бегать за мячом с набитыми животами, поэтому лучше прислушаться к тому, что говорит командный врач, — пошутил Уильям.

Принц отметил, что впереди футболистов ждут непростые матчи, много эмоций и веселья. Уильям похвалил сплочённость сборной и отметил, что нисколько не сомневается в её победе.

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