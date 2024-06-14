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45-летняя певица Николь Шерзингер показала идеальную фигуру в бикини

45-летняя певица Николь Шерзингер показала идеальную фигуру в бикини
Николь Шерзингер
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45-летняя Николь Шерзингер ещё со времён легендарной группы The Pussycat Dolls проводит много времени в спортзале и на танцевальных тренировках. Регулярная физическая активность – главный секрет стройности и красоты Николь. Результатами упорной работы над собой она делится в социальных сетях.

Николь Шерзингер

Николь Шерзингер

Фото: Из личного архива Николь Шерзингер

Новые фотографии певицы произвели среди её поклонников настоящий фурор. Белое бикини выигрышно подчеркнуло и без того идеальную фигуру певицы, а полное отсутствие макияжа и укладки сделали снимки ещё более живыми.

Николь Шерзингер поддерживает себя в форме не только благодаря спорту и танцам. Певица рассказывала, что полностью исключила из своего рациона сахар и кофеин, а также ограничила потребление мучного и жирного.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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