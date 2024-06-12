Трудно поверить, что ей 82: шеф-повар Марта Стюарт удивила Сеть своим внешним видом

Звезда доказывает, что возраст – это просто цифра. Шеф-повару Марте Стюарт 82 года, однако уже давно она будто с каждым днём становится только краше. Поклонники уверены в том, что Стюарт знает секрет вечной молодости.

Новая фотография шеф-повара в очередной раз удивила Сеть. Марта опубликовала селфи, которое вновь заставило её поклонников обсуждать, что нужно делать, чтобы выглядеть так же.

Марта Стюарт Фото: Из личного архива Марты Стюарт

Не могла удержаться от селфи из Лас-Вегаса! Мы здорово поработали над открытием моего нового ресторана. Превосходные май и июнь! Я благодарна каждому, кто поддерживает меня! – подписала снимок Стюарт.

Многие уверены, что именно постоянная активность – главная причина, по которой Марте удаётся не стареть. Оптимизм, любовь к своему делу и неиссякаемый запас амбиций делают своё дело. Этому у шеф-повара точно стоит поучиться.

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