Жена Ричарда Гира показала редкие фото с подросшими детьми

74-летний актёр воспитывает троих детей. Ричард Гир и его супруга Алехандра Сильва – многодетные родители. Старшему сыну пары – девять лет, среднему – пять лет, а младшему – три года. Супруги тщательно оберегают свою личную жизнь от посторонних, поэтому делятся фотографиями с наследниками крайне редко.

Сильва сделала исключение в честь Дня отца. Она опубликовала милые семейные кадры с мужем и подросшими детьми. Ричард и Алехандра не показывают лица детей, а также не раскрывают, как зовут их младшего сына.

Ричард Гир с семьёй Фото: Из личного архива Алехандры Сильвы

Поздравляем с Днём отца папу, о котором можно только мечтать! Твоё невероятное терпение, любовь и преданность просто невероятны. Ты тот, кто остаётся с нами при любых обстоятельствах, — подписала снимки Сильва.

Сейчас Ричард Гир полностью сосредоточен на семье. Он ходит на школьные мероприятия старшего сына, водит детей в кафе и отдыхает с ними на пляже. Семейная идиллия – главное, что есть в жизни актёра, поэтому он старается держать всё вдали от любопытных глаз.

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