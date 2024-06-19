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Селин Дион расплакалась на премьере фильма о своей неизлечимой болезни

Селин Дион расплакалась на премьере фильма о своей неизлечимой болезни
Селин Дион
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18 июня певица презентовала в Нью-Йорке документальный фильм «Я – Селин Дион». Картина посвящена тяжёлой болезни, с которой артистка столкнулась в 2022 году. Из-за синдрома скованного человека Дион даже пришлось несколько раз переносить запланированные гастроли. Сказывалось общее состояние на фоне потери голоса и невыносимых болей от мышечных спазмов.

Певица не смогла сдержать слёзы во время торжественной церемонии. Скованность, постоянная нервная напряжённость и вынужденная творческая пауза негативно сказывались на психологическом здоровье артистки. Отдельно Дион поблагодарила своего лечащего врача и режиссёра фильма.

Селин Дион

Селин Дион

Фото: Cindy Ord/Getty Images

Я не могу поверить, насколько я могу быть счастлива от того, что у меня такие друзья и такая поддержка. Спасибо всем вам от всего сердца за то, что стали частью моего жизненного пути. Этот фильм – моё любовное письмо ко всем вам, – сказала певица.

Премьера фильма на главных стриминговых платформах состоится 25 июня.

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