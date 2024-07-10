VK Fest 2024 в Москве: опубликована программа спортивных активностей

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В Москве 13 и 14 июля пройдёт VK Fest. Состоится фестиваль в «Лужниках» — на одной из самых больших спортивных и концертных площадок России и мира.

Перед гостями выступят популярные артисты и блогеры, запланированы лекции от экспертов, развлечения для детей, квесты и квизы с подарками, танцевальные батлы, интерактивные площадки, выставки, мастер-классы и многое другое.

Площадка VK Fest будет разделена на несколько локаций, где каждый сможет найти себе занятие по душе. Амбассадор зоны «Спорт» на VK Fest 2024 — «Чемпионат». В лаундж-пространстве спортивного портала гости смогут сыграть в EA FC 2024 на PlayStation 5, настольный футбол и Subsoccer, а также принять участие в квизах и челленджах.

Также в локации «Спорт» посетителей ждут следующие мероприятия.

• ФК «Локомотив» подготовит выставку наград из музея клуба, настольный футбол, фиджитал-турнир по EA Sports FC 24 на PlayStation и розыгрыш подарков. На площадке пройдёт фан-встреча с действующими футболистами «Локомотива» — можно будет взять автограф или сделать с ними селфи на фоне трофеев.

• В красно-белом шатре ФК «Спартак» Москва пройдут паблик-токи со знаменитыми футболистами и фанатами «Спартака», автограф-сессия и караоке-вечер с исполнением гимна клуба «Знаешь ли ты». Можно будет купить мерч «Спартака» и получить задания для квеста по «Лужникам».

Фото: Пресс-служба VK Fest

• Оба дня ХК «Спартак» будет проводить автограф-сессии с хоккеистами. Среди участников — Николай Голдобин, Павел Порядин, Иван Морозов, Ансель Галимов, Дмитрий Вишневский, Андрей Миронов.

• ФК «Торпедо Москва» в честь своего столетия приглашает гостей VK Fest пройти челленджи от футболистов и тренеров, поиграть в кикер и поучаствовать в розыгрыше подарков.

• В бренд-зоне чемпионата КХЛ будет выставлен Кубок Гагарина, с которым каждый желающий сможет сделать фото. На площадке состоятся автограф-сессии со звёздными игроками «Спартака», «Металлурга», ЦСКА и «Динамо», диджей-сет, соревнования о дриблингу, слингу, эластики, хоккейному кикеру. Гости могут обняться и сфотографироваться с маскотом КХЛ — йети Крутом.

• FONBASE организует активности для поклонников разных видов спорта. Пройдут автограф-сессии с хоккеистом Александром Овечкиным и баскетболистом Андреем Кириленко.

• ПФК ЦСКА проведёт мастер-класс по футболу и фан-встречу с вратарём Игорем Акинфеевым. Желающие смогут принять участие в соревнованиях по киперболу — особому виду футбола, где победа определяется серией пенальти.

• Зона гребных видов спорта AAA КЛУБ организует на фестивале гонки на тренажёрах, имитирующих академическую и байдарочную греблю. Среди звёздных гостей площадки — олимпийские чемпионы по гребле на байдарках Юрий Постригай и Александр Дьяченко.

Фото: Пресс-служба VK Fest

• Команда «ДВИЖЕНИЕ Battle» устроит танцевальный батл для всех возрастов по современным направлениям хореографии.

• Всероссийская федерация волейбола познакомит зрителей с новыми видами спорта — текволи и перекрёстным волейболом. На площадке гости смогут принять участие в турнирах по пляжному волейболу и гигантболу, посетить мастер-классы и автограф-сессии со знаменитыми спортсменами — среди них будет игрок «Динамо», серебряный призёр Олимпийских игр Денис Богдан.

• Федерация бокса России организует серию мастер-классов от знаменитых боксёров. Зрители могут получить автографы, сделать совместные селфи с олимпийскими чемпионами и проверить свой удар на силомере.

• Уралхим Run Factory проведёт тестирование по технике бега и езде на лыжах на специальных тренажёрах. Любители бега смогут принять участие в квесте на скорость.

• «Мой спортивный район» проведёт фитрок-тренировку по танцевальным упражнениям с барабанными палочками. На площадке пройдут занятия по зумбе и интерактивная викторина о ЗОЖ.

• Doaflip ACTION PARK подготовил для гостей батутную зону, стену для бега с подушкой безопасности, зону свободного падения и полосу препятствий «лава-пол». Поклонники виртуального спорта могут поиграть в PlayStation 5.

Фото: Пресс-служба VK Fest

• Русская шахматная школа по предварительной регистрации проведёт турниры для детей и взрослых. На площадке пройдёт сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером Георгием Кастаньедой, мастер-классы от тренера школы, игры на большой шахматной доске с ростовыми фигурами, викторины и конкурсы.

• Полоса препятствий от организаторов спортивных массовых мероприятий «Лига Героев» проверит гостей на силу, скорость и баланс.

• Ассоциация гольфа России предлагает потренироваться на мини-гольф-дорожках и поучаствовать в конкурсах.

• «Академия Будущего» приглашает гостей на шоу фристайлеров и на футбол в одни ворота.

• Регби-клуб ЦСКА подготовит для посетителей полосу препятствий. Известный спортсмен поможет её участникам проявить тактические, силовые, скоростные навыки, освоить ловлю мяча и проверить себя на меткость.

• Федерация хоббихорсинга организует встречу с ведущим пони-спортсменом страны, а приглашённый тренер проведёт мастер-класс по этому виду спорта.

• Команда RESHAPE каждый час будет проводить мастер-классы по растяжке, фитбоксингу, танцам и функциональной йоге.

Фото: Пресс-служба VK Fest

• REC Гран-при Авто Mail.ru проведёт выставку экипажей-участников. Посетители получат возможность сфотографироваться с экспонатами легендарных авто.

• В зоне фитмост гости смогут попробовать себя в акробатике под присмотром профессионалов и заняться функциональными тренировками. На этой площадке предлагают расслабиться в чил-зоне, поучаствовать в квестах и лотерее.

• Отдохнуть можно будет в чил-зоне Спортса — на пуфах и шезлонгах под зонтами. Посетителей фестиваля ждёт интерактив — огромный автомат-хватайка.

• На площадке SMP Racing гостям предложат проверить навыки вождения на болидах и симуляторах. Отдельно будут выставлены спорткары, которые участвовали в реальных гонках: рядом с авто можно будет сфотографироваться.

• Центр художественной гимнастики №1 проведёт тренировки и мастер-классы с участием знаменитых спортсменок и тренеров.

• На территории Ассоциации студенческого баскетбола пройдут конкурсы трёхочковых бросков, свободные игры, тренировки, мастер-классы от известных баскетболистов и тренеров и другие активности.