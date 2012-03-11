Блом идёт впереди Айзека Хэкстона

В настоящий момент за столами на высоких лимитах PokerStars идёт ожесточённое сражение между звёздами кеш-покера Виктором Бломом и Айзеком Хэкстоном. Игра стартовала более полутора часов назад, и пока серьёзный перевес на стороне Блома. Напомним, что SuperStar Showdown, в рамках которого идёт хедз-ап, первый раз был проведён в 2010-м, когда за столами встретились сегодняшние герои. В прошлый раз Блом единственный раз за историю серии проиграл. В остальных играх серии Блому удалось сокрушить всех сильнейших игроков мира — Тони Джи, Даниеля Негреану, Евгения Качалова, Дэна Кейтса и многих других. Игра по правилам будет продолжаться в течение 2500 сдач, после чего победителем станет оставшийся в плюсе оппонент. Поединок может закончиться и досрочно, если один из игроков полностью будет разгромлен.