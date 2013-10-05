Официально: запуск онлайн-покера в Нью-Джерси назначен на 26 ноября

В феврале сенаторсообщил, что интернет-гэмблинг в штате Нью-Джерси начнёт работу в ноябре. Тогда многие посчитали эти сроки слишком оптимистичными. Но сенатор оказался прав…На данный момент шлифуются последние поправки — к примеру, решался вопрос по поводу автоматических конфискаций денежных средств с неактивных аккаунтов.Развитие интернет-гэмблинга в Нью-Джерси обещает быть более прогрессивным, нежели в Неваде — там раскачивались долго. Более того, в ближайшем будущем планируется подключить к пулу игроков и другие штаты.