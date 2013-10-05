Если верить недавним сообщениям, PokerStars планируют вложить $10 млн в новый покерный клуб, который откроется в казино Atlantic City Resorts Casino.Как и в случае, когда PokerStars хотели инвестировать крупную сумму в казино Atlantic Club Casino, гигант онлайн-покера получит кусочек комплекса Resorts, если правительство штата Нью-Джерси даст своё разрешение. В разговоре с представителем издания Press of Atlantic City лоббист онлайн-гэмблинга Уильям Джей Паскрел III сказал, что PokerStars готовы начать обустраивать новый покерный клуб, "как только получат лицензию".