jungleman12 обыграл Двана в возобновившейся дуэли

Завершена первая из многих предстоящих битв. После стольких месяцев противостояниевозобновлено, и вполне возможно, на новых условиях, ведь прежние зиждились на раздутой самоуверенности последнего.После полутора тысяч рук — более пяти часов игры — Кейтс вышел победителем, заработав почти $ 200 000. Впрочем, большую часть схватки лидировал именно Дван, растерявший преимущество в самом конце, примерно за час.Таким образом, чистый профит Кейтса в дуэли с Дваном составляет $ 1.5 миллиона без учёта $ 500 000, которые должен доплатить Том по условиям дуэли.