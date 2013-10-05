Страссман лидирует после первого дня ЕПТ £ 50 000 Суперхайроллер

Остановка Европейского покерного тура в Лондоне открылась одним из самых зрелищных турниров — £ 50 000 Суперхайроллер. Было зафиксировано 52 регистрации (включая 14 "вторых попыток").
Топ-10 игроков на начало второго дня:
1. Йоханнес Страссман — 1 530 000
2. Стив О'Двайер — 903 000
3. Билл Перкинс — 760 000
4. Даниэль Негреану — 659 000
5. Кристоф Вогельсанг — 607 000
6. Джон Джуанда — 607 000
7. Шон Бучанан — 591 000
8. Джефф Гросс — 523 000
9. Фабиан Куосс — 478 000
10. Мартин Фингер — 477 000.