В Канаде установлен новый рекорд посещаемости турнира по покеру

Главное событие Full Tilt Poker Montreal Festival установило новый для Канады рекорд посещаемости турнира по покеру с бай-ином от 1000 канадских долларов и выше. Призовой фонд ключевого события фестиваля намного превзошёл обещанный миллион канадских долларов и составил С$ 1 576 250 после того как в турнире зарегистрировался 1625 участник.Победитель Главного события покинет Playground Poker Club с C$ 260 582 в кармане и титулом чемпиона.В Главном событии уже начался третий день, и баббл остался позади. Чемпион будет награждён в четверг, 3 октября.