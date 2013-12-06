Шевченко, Роналдо и Надаль сыграют на покерном турнире в Праге

12 декабря 2013 года в Праге в рамках Европейского покерного тура состоится благотворительный турнир с призовым фондом в € 100 тыс. Победитель сможет выбрать любой благотворительный проект, на счёт которого отправятся эти деньги. На турнире сыграют экс-игрок "Милана", "Челси" и сборной Украины, экс-футболист "Барселоны", "Реала" и сборной Бразилии, один из самых успешных теннисистов современности, итальянский горнолыжник, голландская хоккеисткаи покерный профи"Это будет большое событие, – комментирует Андрей Шевченко. – Я рад, что мне выпал шанс сыграть с Рафой, ведь мы профессионалы в разных видах спорта, а покер – это то, что нас объединяет. На этом поле мы будем соревноваться в равных условиях".Турнир станет первой живой игрой для Надаля. Известный теннисист рассказывает, что готовился к этому событию с того самого момента, как начал играть в покер в июне 2012 года. "Я очень жду игры с Шевченко, – подчеркивает Рафаэль Надаль. – Это будет действительно интересно, ведь покер – это та площадка, где у всех нас будут равные шансы на победу. Кроме того, в покерной и спортивной стратегиях много общего, поэтому мне особенно хочется увидеть, как Андрей перенесёт свой подход к игре с футбольного поля на покерный стол".