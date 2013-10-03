Аудитория PartyPoker выросла после обновления платформы

Обновление платформы сайта явно пошло на пользу PartyPoker, так как на прошедшей неделе приток игроков за кэш-столы был виден невооружённым глазом. Напомним, что в связи с провальным запуском нового программного обеспечения на сайте в начале сентября PartyPoker покинула достаточно крупная группа игроков.По данным PokerScout, на прошлой неделе трафик сайта вырос на 3 %, причём главные его пики пришлись на пятницу и выходные после выпуска обновления клиента.На сегодняшний день PartyPoker занимает пятое место в мире по трафику в кэш-играх, уступая Full Tilt более 200 игроков в среднем за неделю. Однако и у FTP хватает проблем – их промо-акция Take 2 не приносит такого же успеха, какого она добивалась в апреле.