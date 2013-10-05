Победитель Главного события WCOOP раскрыл свою личность

Три немца, завоевавших главный пьедестал Чемпионата мира по онлайн покеру, автоматически превратились в местных звезд.
Имя одного из них — самого опытного — уже давно известно: Даниэль "Allanon85" Дрешер. Теперь всё указывает на то, что за ником PlayinWasted, победителем "мейна", скрывается 22-летний студент из города Кёльн, Германия. Его зовут Давид Кауфманн, он изучает психологию.
В анонимном интервью PokerStars он также поведал ряд интересных фактов:
1. В начале турнира он выбил самого Isildur1.
2. Он никогда не читал книжек по покеру и не смотрел воды.
3. 70% его призовых пойдут друзьям и бэкерам.