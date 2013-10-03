Студентка из Парижа стала официальным лицом покер-рума PKR

Малоизвестная Патти Бомье недавно стала официальным лицом французского отделения британского рума PKR.24-летняя студентка университета журналистики в Париже, играющая под ником "BabyTes", будет представлять сайт на многих живых сериях в Европе, а также в главном турнире серии WSOPE, который пройдет 11 октября. На вопрос о том, почему в качестве представителя компании был выбран игрок низких лимитов, генеральный менеджер PKR Малкольм Грэм ответил: "Позиция нашей компании такова, что мы готовы поддерживать всех игроков вне зависимости от лимита, на котором они играют. В нашем руме даже у микролимитчиков есть шанс проявить себя и получить контракт".