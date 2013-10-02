Isildur1 наконец начал выигрывать

Вполне возможно, один из самых значительных даунстриков юного шведа уже в прошлом. Накануне Виктору Блому удалось отыграть приличные сессии, самая продолжительная из которых длилась шесть часов.
Главным оппонентом Блома стал игрок из Макао punting-peddler. В результате банкролл последнего оскудел более чем на $ 300 000.
Чтобы выйти в плюс по итогам хотя бы последних 30 дней, покерному гению предстоит отыграть как минимум $ 1,3 миллиона.
За всё время игры на Full Tilt Poker Блом "слил" почти $ 2 миллиона.