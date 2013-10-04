Гермёр выиграл турнир Winamax Open в Дублине

На выходных прошёл ежегодный турнир Winamax Open, который в этот раз перебрался через Ла-Манш и остановился в Дублине. Бай-ин в турнир составлял € 550.
После трёх дней игры лучшим из 1086 участников стал Жером Гермёр, который отобрался в турнир через сателлит в Интернете. За финальным столом ему удалось переиграть таких известных оппонентов, как Гордон Кейси, Дэвид Мастерс, Марк МакДоннелл и Сильвейн Лусли, который будет играть за финальным столом мейн-ивента WSOP.
1. Жером Гермёр — € 75 000
2. Сильвейн Лусли — € 60 000
3. Пьер Бьеро — € 40 000
4. Марк МакДоннелл — € 30 000
5. Джульем Маурико — € 24 000
6. Майкл Гэтти — € 19 000
7. Гордон Кейси — € 14 256
8. Дэвид Мастерс — € 14 256
9. Иван Тонони — € 11, 500
10. Николя Валли — € 11 500