Гермёр выиграл турнир Winamax Open в Дублине

На выходных прошёл ежегодный турнир Winamax Open, который в этот раз перебрался через Ла-Манш и остановился в Дублине. Бай-ин в турнир составлял € 550.После трёх дней игры лучшим из 1086 участников стал Жером Гермёр, который отобрался в турнир через сателлит в Интернете. За финальным столом ему удалось переиграть таких известных оппонентов, как Гордон Кейси, Дэвид Мастерс, Марк МакДоннелл и Сильвейн Лусли, который будет играть за финальным столом мейн-ивента WSOP.1. Жером Гермёр — € 75 0002. Сильвейн Лусли — € 60 0003. Пьер Бьеро — € 40 0004. Марк МакДоннелл — € 30 0005. Джульем Маурико — € 24 0006. Майкл Гэтти — € 19 0007. Гордон Кейси — € 14 2568. Дэвид Мастерс — € 14 2569. Иван Тонони — € 11, 50010. Николя Валли — € 11 500