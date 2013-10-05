Татьяна Бараусова покинула команду PokerStars

В конце прошлого года ряды профессионалов команды PokerStars Team Online пополнила россиянка Татьяна 'Mysters_Y' Бараусова. В своё время Татьяна быстро поднялась по лимитам онлайн-покера и показывает отличные результаты во всех играх с блайндами от $ 3/6 до $ 25/50.К сожалению, недавно аватар Бараусовой исчез из соответствующего списка на сайте PokerStars. Видимо, по каким-то причинам россиянка не стала продлевать свой контракт. Тем не менее за столами она по-прежнему остаётся грозным соперником.