Украинец Вадим Лютаев затащил крупнейший турнир в истории СНГ (€ 75 000)

В самом крупном турнире в покерной истории СНГ было зафиксировано 803 регистрации. В начале финального стола лидировали украинец Вадим Лютаев и итальянец Паоло Палмьери. Они же и встретились в хедз-апе.
В топ-4 игроки поделили призовой фонд, оставив € 20 000 победителю.
Результаты финального стола:
1. Вадим Лютаев – € 75 000
2. Паоло Палмьери – € 64 500
3. Павел Попов-Закревский – € 45 000
4. Стефано Пиццути – € 40 000
5. Виталий Солодкий – € 21 000
6. Федерико Сави – € 14 000
7. Антон Тарасенко – € 10 000
8. Александр Томазенко – € 7000
9. Тарас Стенецкий – € 5000.
Вот небольшое интервью с сайта RPT, взятое у Лютаева сразу после окончания хедз-апа.