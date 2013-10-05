Генри Балказар выиграл Главное событие FTP Монреаль ($ 194 046)

Канадский покерный фестиваль, организатором которого выступил рум Full Tilt Poker, завершился триумфально — установлен рекорд по количеству участников.
В топ-3 игроки поделили призовой фонд, несмотря на то, что Майк Линстер имел около 50 % всех фишек.
Выплаты финалистам Главного события:
1. Генри Балказар — $ 194 046*
2. Эрик Деспрес — $ 150 000*
3. Майк Линстер — $ 200 000*
4. Гилльем Риве — $ 96 151
5. Билл Контаратос — $ 74 714
6. Винни Пахуджа — $ 58 006
7. Роджер Ламиа — $ 44 923
8. Женг Йи Си — $ 35 150
9. Колин Пек — $ 27 269.
Примечание: цены указаны в канадских долларах.