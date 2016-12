В ноябре EAPT едет в Казахстан

Серия EAPT возвращается! После нашумевшего и яркого дебюта в Киевском "Крещатике" организаторы взяли курс на восток. Уже 16 ноября в самом большом и роскошном казино Центральной Азии CashVilli Poker Club прозвучат долгожданные The cards are in the air, а за столами развернётся борьба за новые титулы EAPT и немалые призовые.Вторую остановку EAPT участники встретят в столице Казахстана – Астане, в казино Cash Villi Poker Club, которое гостеприимно примет серию с 16 по 24 ноября. В рамках EAPT пройдёт 16 различных турниров с общим призовым фондом более $ 350 000.